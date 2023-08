Cambodge: Le terrain d’un lycée était truffé d’engins explosifs

Le lycée a été temporairement fermé et les recherches d’explosifs se poursuivent. Le site était une base militaire et pourrait encore receler d’autres munitions.

Au Cambodge, plus de 2000 engins explosifs ont été découverts dans une école, ont annoncé, dimanche, les autorités de ce pays du Sud-Est asiatique. Le Cambodge reste l’un des pays les plus minés au monde après trente ans de guerre civile, des bombardements américains particulièrement intenses et le génocide perpétré par le régime des Khmers rouges dans les années 1970.