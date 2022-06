Console Swtich de Nintendo: le jeu est impossible à finir

game over : Le terrible aveu de l’éditeur: son jeu est impossible à finir

Les joueurs de «Star Wars: Knights of the Old Republic II» n’ont jamais pu terminer leur partie en raison d’un incroyable bug.

Le jeu pour la console Switch de Nintendo a été mis en vente le 8 juin dernier pour quelque 15 francs. nintendo

À l’impossible nul n’est tenu. Les joueurs de «Star Wars: Knights of the Old Republic II» ont dû prendre à leur compte cet adage à force de ne jamais voir la fin de ce jeu. Mais leur frustration répandue sur les réseaux sociaux a fini par faire sortir du bois son éditeur Aspyr, qui a reconnu un bug via Twitter. «Oui, nous en sommes conscients et notre équipe de développement travaille à la livraison du patch dès que possible. Nous nous excusons pour le désagrément et apprécions votre patience en attendant!» Mais Aspyr n’a pas pour autant indiqué si la patience devait se compter en jours ou en semaines.

Le titre pour la console Switch de Nintendo est en vente depuis le 8 juin pour quelque 15 francs. «Préparez votre sabre laser alors que vous commencez un voyage tentaculaire pour vous attaquer aux mystérieux secrets de la Force - et du côté obscur – dans une galaxie lointaine, très lointaine», louait l’éditeur. Mais, visiblement, l’ennemi se cachait ailleurs.

L’éditeur et développeur texan Aspyr s’appuie pourtant de 25 ans d’expérience dans le jeu vidéo. Il travaille aussi actuellement au remake du premier «Star Wars: Knights of the Old Republic» prévu pour être au lancement une exclusivité sur la console PlayStation 5 de Sony.