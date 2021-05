Votations du 13 juin - La menace que la Suisse essaie de ne pas oublier

Un plus pour la sécurité?

Le Conseil fédéral admet que la Suisse a déjà durci ses lois après les attentats de Paris, notamment. Mais les exemples des attaques à Morges et à Lugano montrent qu’il faut aller plus loin, selon lui. Pour les opposants, en revanche, l’argument est discutable. «La France dispose depuis 2017 de l'ensemble des mesures de police préventives reprises par la Suisse dans la nouvelle loi. Malgré ces mesures, les attentats de Nice et de Paris n'ont pu être évités. Ces grands pas vers un État policier n'aboutissent à rien, car la radicalisation ne peut être empêchée par des mesures toujours plus totalitaires, elle s’en retrouve au contraire augmentée», craignent-ils.