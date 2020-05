Suisse

Le terrorisme toujours en tête des menaces en 2019

Le Conseil fédéral estime que le terrorisme représentait le principal danger pour la sécurité du pays l'année dernière, selon un rapport publié ce vendredi.

La Suisse fait toutefois elle-même partie des cibles d'attentat légitimes du point de vue des djihadistes. Les attentats n'y nécessitant qu'une faible logistique, visant des buts dits mous comme des rassemblements de personnes et perpétrés par un seul individu ou un petit groupe constituent la menace la plus plausible.

Espionnage en vogue

L'espionnage gagne en importance avec le renouveau de la politique de puissance. Rien ne laisse présager que les acteurs impliqués engageront leurs outils du renseignement avec une plus grande retenue. À tout moment, des activités visant des personnes et des groupes indésirables à l'étranger sont susceptibles de toucher la Suisse, directement ou indirectement.

La formation de deux espaces de plus en plus délimités par des mesures de contrôle des exportations et des sanctions se dessine par ailleurs sur fond de rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. La Suisse pourrait avoir des difficultés à maintenir des relations économiques de même ampleur avec ces deux États et devrait dans le pire des cas devoir se restreindre à la coopération avec un seul d'entre eux.