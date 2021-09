Nouvelle-Zélande - Le terroriste du supermarché d’Auckland était surveillé par la police

Rien d’inhabituel avant l’attaque

Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré qu’il n’y avait rien d’inhabituel dans les actions de l’homme avant l’attaque, et qu’il semblait faire ses courses normalement. Il a ajouté que la police avait gardé ses distances parce que l’homme avait un «haut niveau de paranoïa» concernant sa surveillance, et qu’il avait fallu plus de deux minutes pour l’atteindre et l’abattre après qu’il ait commencé à poignarder frénétiquement les clients.