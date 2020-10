Coronavirus : Le Tessin adopte un «pont Covid» pour éviter le social

Jusqu’à 1000 francs par mois par salarié et 500 francs pour chaque membre de la famille à charge sont proposés en collaboration avec 87 communes.

Le gouvernement tessinois lance une proposition pour aider à surmonter la crise économique liée au Covid-19 et éviter une hausse des requêtes d’assistance sociale. Il s’agit d’une mesure extraordinaire et temporaire adoptée en collaboration avec 87 communes du canton.

Présentée lundi à Bellinzone par Raffaele De Rosa, chef du Département de la santé et des affaires sociales (DSS), cette mesure prévoit l’octroi d’une indemnité allant jusqu’à 1000 francs par mois par salarié et 500 francs pour chaque membre de la famille à charge. Elle doit être limitée à la durée de la pandémie en cours.

Ce «pont Covid» a été voulu par le Conseil d’État pour les travailleurs indépendants et les salariés qui ne touchent pas l’assurance chômage, a précisé Raffaele De Rosa. Il a notamment pour but de freiner une augmentation de l’endettement et du recours à l’aide sociale déjà en hausse depuis le début de la crise liée à la pandémie.