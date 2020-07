Coronavirus

Le Tessin croule sous les touristes suisses

Le retour des beaux jours et l’assouplissement des mesures sanitaires liées au Covid-19 ont provoqué la ruée des vacanciers dans le canton latin. Pour le meilleur… mais aussi pour le pire.

Le val Verzasca compte depuis longtemps parmi les attractions touristiques les plus prisées du canton. Mais cette année, il attire encore plus de monde.

Jusqu’à 4000 voitures dans le val Verzasca, qui ne compte que 1500 places de parking; forcément, ça bouchonne et ça klaxonne. Le week-end dernier a constitué «un record dans un été record», selon les autorités locales. C’est aussi tout un symbole, selon le « TagesAnzeiger» : depuis quelques semaines, le canton du Tessin est victime de son succès auprès des touristes suisses.

«On peut peut-être sauver cette année»

Les Tessinois se réjouissent donc d’accueillir à nouveau leurs visiteurs suisses et étrangers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ceux-ci viennent en nombre. «Certaines tables sont occupées cinq fois par soir», témoigne Hanspeter Jakob, directeur de trois restaurants dans la région de Locarno. Résultat: un chiffre d’affaires 20% plus élevé qu’en 2017, qui était son année record.