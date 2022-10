Votation cantonale: Le Tessin dit oui à une initiative pour réduire la taxe automobile

Tout le monde était d’accord pour dire que la taxe était trop haute et qu’il fallait la réduire. C’est sur la manière de la revoir que les camps n’étaient pas d’accord. Le texte du Centre, «Pour une taxe automobile plus juste!» prévoit de limiter les recettes à 80 millions de francs en basant le montant de la taxe sur les émissions de CO₂, en plus d’un forfait de base de 120 francs pour tous.

Le contre-projet, lui, fixait la limite des recettes à 96 millions, en basant la taxe sur un calcul plus complexe, qui prenait en compte non seulement les émissions, mais aussi le poids et la puissance du véhicule, qui jouent un rôle important dans la consommation et donc dans les émissions polluantes.