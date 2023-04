Le Tessin n’a plus qu’un siège au Conseil des Etats

Deux éléments motivent ce choix. Dans un communiqué, le gouvernement explique d’abord que le premier tour du scrutin ne pourrait pas avoir lieu avant le 11 juin et le second pas avant le 3 septembre (car la loi interdit d’organiser des scrutins en juillet et août). Autrement dit, les Tessinois seraient appelés aux urnes quatre fois en cinq mois. D’autre part, la tenue d’une élection de remplacement engendrerait des coûts et un travail administratif supplémentaires qui ne sont pas justifiés, estime le gouvernement.