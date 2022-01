Pandémie : Le Tessin ne veut plus engager de soignants non vaccinés

Avec l’obligation faite au personnel soignant d’être vacciné pour travailler en Italie, le Tessin craint un afflux de personnel n’ayant pas reçu le sérum. Le problème se pose également avec d’autres pays voisins.

Au Tessin, le personnel italien non vacciné ne sera plus engagé. (image d’illustration)

Le Tessin a décidé de suspendre l’embauche de personnes non vaccinées contre le Covid-19 dans les établissements publics de santé et de soins, indique une porte-parole du département cantonal de la Santé dans la «NZZ am Sonntag». Le journal alémanique suppose que cette mesure vise à anticiper les candidatures de soignants italiens non immunisés contre le coronavirus, la vaccination étant obligatoire dans le secteur de la santé en Italie depuis octobre 2021. Et ce pays a récemment introduit une obligation générale de vaccination pour tous les plus de 50 ans.