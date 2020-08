Coronavirus

Le Tessin prolonge ses mesures jusqu’au 24 août

L’obligation de porter le masque dans les transports publics et l’interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes font partie des mesures de sécurité sanitaire qui seront maintenues au Tessin pour deux semaines supplémentaires.

La situation au Tessin est cependant sous contrôle, le nombre des nouveaux cas restant largement sous la barre des dix par jour: «Les mesures actuelles suffisent donc, et nous rappelons à la population l’importance de les respecter, car le virus n’a pas disparu et notre premier objectif est celui d’éviter un second confinement qui serait insupportable d’un point de vue économique et social», a souligné Norman Gobbi.