Météo : Le Tessin redoute la sécheresse du siècle

Après un été 2022 caniculaire et exceptionnellement sec , les précipitations de l’automne dernier semblaient avoir remis les compteurs à zéro dans une bonne partie de la Suisse. Mais le Tessin et le sud du pays n’en ont pas bénéficié suffisamment et se retrouvent déjà dans une situation tendue en ce début d’année. Dans la région englobant le nord de l’Italie, les précipitations enregistrées depuis décembre n’atteignent même pas la moitié de la moyenne, écrit ce mercredi «20 Minuten».

La «Neue Zürcher Zeitung» constate par exemple que les rives du lac Majeur sont déjà asséchées. Selon un rapport du canton du Tessin, il n’était encore jamais arrivé que le niveau du lac reste inférieur à la moyenne pendant 365 jours d’affilée. Or, depuis fin 2021, on compte 442 jours consécutifs en dessous de cette valeur. Plus globalement, le niveau moyen annuel du lac a diminué de 86 centimètres entre 1991 et 2022.