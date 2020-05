Suisse

Le test de SwissCovid est possible sur Android

Depuis lundi, l’application de traçage du coronavirus en Suisse est testée. Cette phase durera jusqu’à fin juin.

Tous les utilisateurs d’appareils Android peuvent tester l’app SwissCovid, qui doit permettre de retracer les contacts des personnes infectées par le coronavirus. La phase de test a débuté lundi. Officiellement, les essais sont réservés à différents groupes tels que des collaborateurs des écoles polytechniques fédérales, des militaires, des personnes travaillant dans différentes administrations fédérales et cantonales, dans des hôpitaux et des cliniques ainsi qu’une sélection d’institutions et d’organisations.