Coronavirus : Le test PCR obligatoire ne vise pas les résidents suisses

L’obligation de fournir un test PCR négatif pour traverser la frontière ne concerne que les Français qui se sont rendus en Suisse et non les résidents helvètes.

Seules les personnes résidant habituellement en France et ayant séjourné dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Grisons et Uri doivent présenter un test PCR négatif pour passer la frontière. Cette précision après des jours de confusion figure mercredi sur le site internet du consulat général de France à Genève.

Clarification

Résidents en France

Dans la section «Covid-19: Vos questions, nos réponses», il est indiqué: «Pour le passage de la frontière, si votre résidence habituelle est en France et que vous avez séjourné dans l’un des cantons suivants: Grisons, Jura, Neuchâtel, Uri, Valais et Vaud vous devrez présenter au poste-frontière à votre retour un test négatif au Covid-19 (PCR ou examen biologique) de moins de 72h».

La précision «si votre résidence habituelle est en France», exclut les personnes habitant en Suisse. Une autre réponse va dans le même sens. Le consulat écrit qu’il est possible de se rendre en France sans passer de test RT-PCR, «sauf en Corse et outre mer (et cas des résidents en France de retour chez eux après un séjour dans l’un des cantons suivants: Grisons, Jura, Neuchâtel, Uri, Valais et Vaud)».