Un canton exemplaire

Bâle-Ville fait d’ailleurs figure d’exemple dans sa gestion de la crise, et surtout de la protection des plus âgés, estime le «Tages-Anzeiger» mercredi. Le taux de positivité des tests dans la population y est plus bas qu’ailleurs, ce qui réduit la probabilité qu’un nombre important de cas passent inaperçus. En outre, le canton a le taux d’infections le plus bas du pays chez les plus de 80 ans: deux fois moins que Berne ou Zurich, et même six fois moins que Genève. La stratégie bâloise consiste notamment à tester l’intégralité des pensionnaires et employés des maisons de retraite cinq jours après le signalement d’un malade et à mettre en quarantaine ses contacts