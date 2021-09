États-Unis : Le Texas adopte une loi controversée sur l’accès au vote

La nouvelle loi votée par le parlement texan instaure de nouvelles restrictions, notamment sur le vote par correspondance et les horaires de vote.

Le Parlement texan, à majorité républicaine, a adopté mardi une loi électorale controversée accusée de restreindre le droit de vote des minorités. Cette loi, qui vise officiellement à rendre les élections plus sûres sur la base d’allégations infondées de fraudes massives à la présidentielle de 2020, interdit notamment le vote en «drive-in» et instaure de nombreuses restrictions aux horaires de vote et au vote par correspondance.