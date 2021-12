Etats-Unis – Le Texas débute la construction de son propre «mur» à la frontière mexicaine

États-Unis : Le Texas débute la construction de son propre «mur» à la frontière mexicaine

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a décidé de continuer la construction du mur «anti-migrants» à la frontière avec le Mexique débuté sous Donald Trump.

«Le Texas prend ce qui est réellement une mesure sans précédent de la part de n’importe quel État» du pays, a dit Greg Abbott lors d’une conférence de presse, à savoir construire «un mur sur notre frontière pour sécuriser et sauvegarder la souveraineté des États-Unis ainsi que notre propre État». Une mesure «nécessaire pour une seule et unique raison: l’administration Biden a échoué à faire son travail», a-t-il lancé depuis Rio Grande City, devant une grue et des barres en acier.