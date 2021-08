Etats-Unis : Le Texas prêt à interdire l’immense majorité des avortements

À moins d’une décision in extremis de la Cour suprême, l’Etat américain s’apprête à faire passer mercredi une loi interdisant toute intervention dès que les battements de coeur du foetus sont perceptibles.

Getty Images via AFP

Le Texas pourrait devenir mercredi l’Etat américain le plus restrictif en matière d’avortement avec l’entrée en vigueur d’une loi interdisant toute intervention après la sixième semaine de grossesse et encourageant la population à dénoncer les contrevenants.

Formulation différente

A moins d’une décision in extremis de la Cour suprême des Etats-Unis, l’immense majorité des avortements deviendront illégaux – même en cas d’inceste ou de viol – dans cet Etat conservateur du Sud où, selon les organisations de planning familial, plus de 85% des femmes avortent après six semaines de grossesse.