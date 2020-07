Peine de mort

Le Texas renoue avec ses exécutions capitales

Un homme a reçu une injection létale mercredi au Texas. C’est la première exécution en cinq mois, depuis la crise du coronavirus.

À son procès, Billy W. était revenu sur ses aveux et avait assuré que lorsqu’il avait brandi un pistolet devant Carl Cole, il avait pour but de l’intimider et non de le tuer. Son exécution, initialement prévue le 29 avril, avait été reportée au 8 juillet en raison de la pandémie de Covid-19. Il est le septième condamné exécuté depuis le début de l’année aux États-Unis et le troisième au Texas.