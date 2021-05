Etats-Unis : Le Texas veut effacer à jamais ses toponymes racistes

«Negrohead Lake», «Negro Creek»: une quinzaine de lieux au Texas devraient bientôt être débarrassés de leurs noms à connotation raciste.

250 à 300 propositions

Le Bureau des noms géographiques devra ainsi décider si le mot «squaw», terme péjoratif désignant une femme amérindienne, pourra toujours désigner deux sommets et une vallée de l’Etat de l’Oregon ainsi qu’un cours d’eau et un lac du Wisconsin. En février, il avait accepté que le sommet Squaw Tits («seins d’Indienne»), dans le sud de l’Arizona, soit rebaptisé Isanaklesh Peaks, du nom d’une divinité apache. Pour que les changements de noms soient entérinés au niveau fédéral, ils doivent faire l’objet d’un vote favorable du Bureau. Dans les années 1990, à la suite de la loi portée par Rodney Ellis, le BGN a attendu quatre ans avant de mettre les propositions texanes à l’ordre du jour... pour finalement les recaler.

Malgré cette loi de 1991, le Bureau des noms géographiques avait alors estimé que «les autorités locales n’avaient pas été suffisamment consultées et qu’il manquait des éléments biographiques» sur les personnes dont le nom devait remplacer les appellations racistes, détaille Jennifer Runyon. Les dossiers doivent en effet démontrer qu’il existe un lien entre les lieux et les personnes qui leur prêtent leur nouveau nom. A la suite de ce refus, «le Bureau des noms géographiques espérait qu’il y ait un suivi, que davantage de détails et de preuves de consultations locales soient fournis», plaide Jennifer Runyon. «Mais plus rien ne nous a été envoyé.» «Je pensais qu’adopter une loi suffirait», justifie aujourd’hui à l’AFP Rodney Ellis.