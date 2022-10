Justice : Le TF condamne la Russie à payer des milliards empochés indûment

Une filiale du groupe Ioukos, liée à l’oligarque et opposant au régime russe Mikhaïl Khodorkovski, vient d’obtenir la confirmation d’un arbitrage international. Le montant en cause avoisine les 5 milliards de dollars.

Le dossier complexe que vient de traiter le Tribunal fédéral (TF) porte sur le démantèlement par la Russie, en 2003, de la société pétrolière Ioukos. Elle appartenait à l’époque à l’oligarque russe Mikhaïl Khodorkovski, qui avait été incarcéré dans la foulée. Celui qui est devenu le principal opposant au régime russe a passé dix ans en prison, condamné pour escroquerie et fraude fiscale, relatent «24 heures» et la «Tribune de Genève». C’est aussi sur la base de ces accusations que les actions de Ioukos ont été saisies et vendues aux enchères pour finir dans l’escarcelle d’une société pétrolière étatique russe, détaille l’arrêt du TF. Mais une filiale du groupe Ioukos réclamait les avoirs qu’elle avait investis dans la société démantelée, se fondant sur le Traité de la charte sur l’énergie, justement destiné à protéger les investisseurs étrangers de l’expropriation. Moscou affirmait n’avoir adhéré à ce traité que brièvement, et de manière provisoire, et refusait d’en appliquer les principes.