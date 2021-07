Le Tribunal fédéral confirme l’internement de Peter K.

En 2013, la justice bernoise avait conclu à son irresponsabilité et ordonné son internement dans une institution psychiatrique. Il avait déjà fait recours alors au Tribunal fédéral et avait perdu en 2014. L’homme s’est toujours refusé à suivre un traitement et le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a décidé de son internement ordinaire en mars 2020 à cause d’un risque de récidive. Peter Hans Kneubühl, c’est son nom, a déposé un recours contre cette décision, mais il a été débouté par la Cour suprême bernoise en février denier.