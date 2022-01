Nord-vaudois : Le TF donne son feu vert au projet éolien de «Sur Grati»

Le Tribunal fédéral a tranché. Au terme d’une procédure qui aura duré 14 ans, les juges ont validé le projet de six éoliennes projetées dans la région de Vallorbe (VD).

Dans un arrêt du 22 décembre dernier, diffusé hier, l e Tribunal fédéral (TF) a validé le Plan partiel d’affectation du parc éolien «Sur Grati», prévu sur les communes nor d -vaudoises d e Vallorbe, Vaulion et de Premier (VD) . Six éoliennes mesurant jusqu’à 210 mètres y sont prévues. Elles doivent permettre d’alimenter l’équivalent de 11’000 ménages. Il s’agit du deuxième projet de ce genre validé par le TF après celui de Sainte-Croix (VD).