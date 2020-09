Tessin : Le TF refuse les recours contre le 2e tour de scrutin

L’an passé, les résultats du second tour de scrutin des élections au Conseil des États avaient entraîné un dépôt de plainte, au Tessin. La justice a tranché.

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté deux recours contre le second tour au Tessin des élections au Conseil des États de l’année dernière. Le plaignant, l’avocat et politicien PDC tessinois Gianluca Padlina, avait mis en cause à la fois les résultats et les préparatifs du scrutin du 17 novembre 2019.