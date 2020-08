FIFA

Le TF rejette des demandes de récusation de Valcke

L’ancien secrétaire de la FIFA Jérôme Valcke a demandé la récusation de 20 membres du MPC et de la police judiciaire fédérale (PJF) dans le cadre des procédures visant les malversations dont a été victime la FIFA.

Par mémoire du 20 mars 2020, Jérôme Valcke a demandé la récusation de 20 membres du MPC et de la police judiciaire fédérale (PJF) dans le cadre des procédures visant les malversations dont a été victime la FIFA. L’ancien secrétaire général, qui doit comparaître à Bellinzone dès le 14 septembre, fonde ses requêtes sur le rapport de l'Autorité de surveillance du MPC (AS-MPC) du 2 mars.

Dans un arrêt publié lundi, la Cour des plaintes rappelle que la récusation n’a pas pour but de permettre aux parties de contester la conduite de l’instruction. En ce sens, les motifs de prévention tirés des critiques de l’AS-MPC sont irrecevables.

Lauber déjà récusé

Conjectures

Le procès de Jérôme Valcke, de Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, et d’un homme d’affaires doit s’ouvrir le 14 septembre devant la Cour des affaires pénales. Les trois hommes répondent de gestion déloyale aggravée, instigation, faux dans les titres et corruption active et passive.