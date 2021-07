Tribunal fédéral - Il retire sa demande en mariage, elle le tue: peine de prison de 7 ans confirmée

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’une femme qui a tué son partenaire de deux coups de couteau en septembre 2018, à Veyra s (VS). Après l’avoir demandée en mariage, l’homme avait alors changé d’avis. Au grand dam de la ressortissante camerounaise. Quelques heures plus tard, u ne altercation a v a it éclaté. Elle s’était soldée par la mort du sexagénaire.