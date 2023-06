Le TGV Genève-Marseille de retour, lignes de nuit à l’étude

TGV Lyria réactivera la ligne quotidienne Genève-Marseille en juillet et en août, avec une nouveauté: trois fois par semaine, le train à grande vitesse partira de Lausanne, rapporte «Le Temps». Le quotidien, qui s’est entretenu avec le directeur de SNCF Intercités, indique par ailleurs que l’Etat français envisage de créer à l’avenir des liaisons nocturnes entre Genève et Nice, Bordeaux et Narbonne. Par ailleurs, la compagnie espagnole Renfe a relancé une ligne rapide entre Barcelone et Lyon. Elle souhaiterait la prolonger jusqu’à Genève, mais regrette pour l’heure un manque d’intérêt de la SNCF.