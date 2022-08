Zurich : Le thé froid de la Migros passe dans une nouvelle dimension

On imagine la frustration de celles et ceux qui préfèrent le thé froid pêche.

La tour de 17 étages va attirer bien des regards, ces prochains mois. La Hochhaus Herdern, à Zurich, qui abrite le siège de Migros, entame des travaux de rénovation. Et pour colorer un peu le souvent morne spectacle d’une alignée d’échafaudages, il a été décidé de les recouvrir du visuel de l’un des produits les plus cultes de Migros: le fameux thé froid. «Nous voulons ainsi faire plaisir aux habitants de Zurich», a expliqué une porte-parole.