Genève - Le Théâtre de Carouge enfumé après un incendie

Le tout nouveau Théâtre de Carouge, inauguré début novembre, l’a sans doute échappé belle grâce à un détecteur de fumée. Lundi soir, l’entreprise de sécurité active sur les lieux a été alertée par une alarme automatique. Arrivé sur place pour opérer des vérifications, l’employé a constaté de la fumée et appelé les pompiers. «Nous avons reçu un téléphone à 23h41, a confirmé le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). En cinq minutes, nous étions sur place avec cinq véhicules et 20 sapeurs.» Cinq pompiers volontaires sont venus prêter main forte avec un véhicule.