Deux interpellations urgentes acceptées par un vote

Et voilà que mardi, le PLR et Ensemble à gauche ont déposé chacun une interpellation au Parlement communal, dont l’urgence pour en débattre a été acceptée. Le malaise concerne le fait qu’un des marchés de ce vaste chantier lausannois de 24 millions échappe à une PME régionale alors que la crise se poursuit et que le tissu économique souffre.