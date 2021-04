Suisse : Le théologien contestataire Hans Küng s’est éteint

L’homme de foi, connu pour ses positions très critiques envers l’Église catholique, est mort mardi à Tübingen, en Allemagne. Il avait 93 ans.

«Avec Hans Küng, nous perdons le charismatique et impressionnant créateur de la Fondation et un maître à penser visionnaire pour un monde plus juste et pacifique», a indiqué l’institution dans un communiqué.