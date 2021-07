MMA : Le tibia fracassé, Conor McGregor perd dès le premier round

Sous les yeux de Donald Trump, l’Irlandais a été battu par Dustin Poirier à Las Vegas. Conor McGregor, sorti sur civière, se fera opérer dans la journée.

Les médecins ont prononcé un KO technique de l’Irlandais, évacué sur civière après s’être écroulé sur le ring. Les promoteurs ont ensuite annoncé que l’Irlandais était blessé au tibia gauche et serait opéré dimanche.

«J’espère qu’il pourra rentrer chez lui en bonne santé avec sa magnifique famille», a lancé au terme du match Poirier, dont la rivalité avec McGregor avait été montée en épingle à coups de propos extrêmes et de menaces de mort.

J’ai regardé son tibia et j’ai vu l’os. Il était un peu défiguré

À la fin du premier round, la star irlandaise du MMA s’est effondrée après un mauvais appui avant de recevoir une volée de coups de poing au visage par son adversaire. «Quand je me suis éloigné et qu’il est resté à terre, j’ai regardé son tibia et j’ai vu l’os. Il était un peu défiguré. J’ai dit, «Oh mec», a raconté Poirier.