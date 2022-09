Football : Le tiki-taka à l’anglaise

Dans la rencontre de fond de classement de League Two anglaise (quatrième division), Crownley Town s’est imposé 3-2 à domicile contre Stockport. On retiendra surtout le deuxième but de l’équipe locale, inscrit par Dom Telford après une action à presque une touche de balle de la part de ses coéquipiers et adversaires. Une sorte de tiki-taka où la défense participe malgré elle au succès de son adversaire.

Où était le gardien?

L’humiliation est totale

On reste en quatrième division, mais on déménage en Allemagne. On joue les toutes dernières secondes de la rencontre entre Preussen Münster et la 2e garniture de Cologne. L’attaquant érythréen de Münster Henok Teklab mène une contre-attaque éclair et s’en va inscrire son troisième but personnel, non sans avoir magistralement feinté le gardien adverse. Score final: 4-2.