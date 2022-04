Naufrage du Moskva: Le timbre «Bateau russe, va te faire fe» est déjà collector en Ukraine

Naufrage du Moskva : Le timbre «Bateau russe, va te faire f****e» est déjà collector en Ukraine

La pièce avait été choisie et commandée par la poste pour illustrer le courage des soldats ukrainiens sur l’Île aux serpents, face au croiseur russe Moskva. Le même qui a coulé jeudi en Mer noire.

«Ce bateau était leur plus gros»

«Ce bateau était leur plus gros, il valait environ 750 millions de dollars, ils ont tout misé dessus et on le leur a détruit!» exulte Ioury Kolessan, 22 ans, qui a attendu deux heures et demie pour acheter une planche de 30 timbres. «C’est une nouvelle étape de la guerre, celle de la victoire», assure-t-il.