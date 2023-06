Espagne: Tir d'une fusée reporté pour les risques de feux de forêt

via REUTERS

Températures élevées en Andalousie

Miura-5 décollera depuis la Guyane française

En vertu d’un accord officialisé mercredi dernier, cette future fusée décollera du Centre spatial de Kourou, en Guyane française, et non plus de Huelva, selon PLD Space, première entreprise privée européenne à se lancer dans les lanceurs réutilisables de satellites.