Régulation : Le tir de loups accepté dans les Grisons mais pas en Valais

Bien que la décision de tir ait été approuvée, elle «devra être limitée au 31 mars 2023», précise l’OFEV. De plus, «les tirs devront être effectués à proximité des troupeaux d’animaux de rente et en présence de plusieurs loups dans le but de modifier le comportement de la meute», demande l’OFEV. Samedi passé, une louve avait déjà été abattue à Klosters (GR) lors d’un tir autorisé.