Valais : Le tir d’un loup ordonné dans la région de Goms-Aletsch

Le grand prédateur a tué 30 animaux de rente sur un alpage non protégeable.

Vendredi dernier, les autorités valaisannes ordonnaient le tir d’un loup qui avait causé la mort de douze animaux de rente dans le Val-d’Illiez . Ce mardi, le même ordre a été donné, cette fois pour une bête ayant tué 30 animaux de rente sur un alpage non protégeable dans la région de Goms-Aletsch, selon un communiqué du Canton.

Le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), Frédéric Favre, a pris cette décision après avoir demandé une analyse de la situation aux services de l’État concernés, soit le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF), compétent en matière de régulation des espèces protégées et le Service de l’agriculture (SCA), compétent en matière de protection des troupeaux. Selon le SCPF, la présence d’un loup isolé est attestée.