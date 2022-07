Fusillade au Danemark : Le tireur a choisi ses victimes «au hasard»

Selon la police de Copenhague, le jeune homme de 22 ans qui a ouvert le feu, dimanche, dans un centre commercial, a des antécédents psychiatriques.

Les trois morts sont un adolescent et une adolescente danois de 17 ans tous les deux, ainsi qu’un Russe de 47 ans vivant au Danemark, a précisé la police. Les quatre blessés sont deux Danoises de 19 ans et 40 ans et deux Suédois, un homme de 50 ans et une adolescente de 16 ans. «Notre analyse est qu’il s’agit de victimes choisies au hasard», a affirmé l’inspecteur en chef. «Rien n’indique qu’il s’agisse d’un acte terroriste», selon lui.