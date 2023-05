Belgrade: Le tireur présumé avait planifié la tuerie pendant un mois

Âgé de 13 ans, le suspect de la tuerie qui a fait neuf morts, dont huit élèves, dans une école primaire de Belgrade «a planifié la fusillade pendant un mois», a dit en conférence de presse Veselin Milic, le chef de la police de la capitale serbe. «Il a fait une liste des enfants qu’il projetait de tuer», a-t-il ajouté. Dans cette fusillade, survenue dans la matinée dans une école primaire du centre de Belgrade, un gardien de l’établissement qui s’était interposé pour protéger les élèves a également été tué. Six autres élèves ont été blessés, dont deux grièvement, ainsi qu’une professeure, ont annoncé les autorités. Les enfants tués sont sept filles et un garçon, tous nés en 2009, 2010 et en 2011, a précisé M. Veselinovic. L’incident a provoqué un grand choc dans ce pays des Balkans où ce genre de violences est extrêmement rare dans les écoles.