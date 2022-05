Etats-Unis: Le tireur présumé du métro de New York plaide non coupable

États-Unis : Le tireur présumé du métro de New York plaide non coupable

L’homme de 62 ans soupçonné d’avoir tiré le 12 avril 2022 dans le métro de New York risque la prison à vie. Ce vendredi 13 mai, il a plaidé non coupable.

Frank James, l’homme soupçonné d’avoir tiré et semé le chaos dans une rame de métro bondée de New York le 12 avril, a plaidé non coupable vendredi, notamment de l’accusation d’attaque terroriste, a indiqué une source judiciaire. L’homme de 62 ans, en détention, a récemment été inculpé par un grand jury d’attaque terroriste et de tirs par arme à feu. S’il est reconnu coupable d’attaque terroriste, il risque la prison à vie.