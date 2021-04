Un twist au milieu du combat

Les choses avaient pourtant bien mal commencé pour l’équipe de Jin «flyfly» Zhiyi et Zhou «Emo» Yi, qui a concédé les deux premières manches de la finale. Mais la troisième partie a fait office de pivot dans les rangs d’Invictus, avec une victoire surprise arrachée grâce aux deux joueurs. Dès lors, le titan chinois a retrouvé toute sa grâce et a dominé les deux dernières batailles, s’adjugeant le sacre et les 200’000 dollars promis au vainqueur.