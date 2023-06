Sous-marin disparu: Le «Titan», innovant à plus d’un titre

Le «Titan» est un sous-marin de presque sept mètres de long pour 2,5 de haut, qui se déplace à l’aide de quatre moteurs électriques et est construit en fibre de carbone et titane, pour être plus «léger».

Sous les dix tonnes

Mais là où les bathyscaphes et sous-marins des grandes profondeurs sont généralement construits en acier ou en titane, le «Titan» utilise une combinaison de fibre de carbone et de titane. Un type de construction inhabituel qui, selon OceanGate, garantit la légèreté du vaisseau, sous les dix tonnes. À titre de comparaison, le sous-marin français Nautile, avec huit mètres de long et une capacité d’intervention à plus de 6000 mètres de fond, mais pouvant transporter seulement trois personnes, était fabriqué en alliage de titane, pour une masse totale approchant les 20 tonnes.