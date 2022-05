Etats-Unis: Le «Title 42»: réelle mesure sanitaire ou arme anti-immigration?

États-Unis : Le «Title 42»: réelle mesure sanitaire ou arme anti-immigration?

Un juge fédéral de Louisiane a empêché vendredi l’administration de Joe Biden de lever le «Title 42». La mesure mise en œuvre par le gouvernement Trump pendant la pandémie permet d’expulser sans délai les migrants franchissant sans visa les frontières terrestres des États-Unis.

Le «Title 42» est une mesure mise en œuvre en mars 2020 par les autorités américaines au nom de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et qui permet d’expulser quiconque ne dispose pas d’un visa, même les demandeurs d’asile potentiels.

Le gouvernement de Joe Biden souhaitait lever le 23 mai ce dispositif, considéré comme «inhumain» par ses détracteurs, mais plus d’une vingtaine d’Etats s’y sont opposés et ont saisi la justice. Un juge fédéral leur a donné gain de cause vendredi, décidant du maintien du «Title 42» jusqu’à nouvel ordre.