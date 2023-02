Inde : Le titre d’Adani plonge, le groupe annule une grosse vente d’actions

Credit Suisse garde le silence

La fortune personnelle de Gautam Adani a fondu de plus de 40 milliards de dollars dans le même temps, selon le classement Forbes en temps réel, le faisant quitter le top 10 des personnes les plus riches au monde. Il se place à présent derrière son compatriote Mukesh Ambani. Gautam Adani n’est ainsi plus l’homme le plus riche d’Asie.