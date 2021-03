Football – Serie A : Le titre s’éloigne pour la Juventus

Les Turinois ont été surpris à domicile dimanche lors de la 28e journée de Serie A. Ils se sont inclinés 0-1 face au Benevento de Filippo Inzaghi.

Après l’élimination en Ligue des champions, Ronaldo et la Juventus sont désormais distancés en Serie A. Une saison à oublier. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) AFP

La Juventus Turin voit s’éloigner l’espoir de conserver son titre de championne d’Italie de football, qu’elle détient sans discontinuer depuis 2012, après s’être inclinée à domicile contre Benevento (0-1) dimanche lors de la 28e journée.

Trahie par une passe hasardeuse de son milieu Arthur, qui a offert le but de la victoire à Adolfo Gaich (69e), et maladroite devant le but, la Juve (3e) reste distancée à dix points du leader l’Inter Milan, avec onze matches restant à disputer pour les deux équipes.

Après l’élimination surprise en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le FC Porto (1-2, 3-2 a.p.), pour la deuxième saison consécutive à ce stade de la compétition, le championnat était devenu la priorité pour l’équipe d’Andrea Pirlo. Mais les Bianconeri ont gâché une sacrée occasion dimanche, alors que l’Inter Milan ne jouait pas ce week-end, son match ayant été reporté pour cause de cas groupés de coronavirus.

Benevento se donne de l’air

Malgré une ligne d’attaque quatre étoiles – Ronaldo et Morata avec sur les ailes Kulusevski et Chiesa, la Juventus a buté sur un excellent gardien du Benevento Lorenzo Montipo et raté quelques occasions nettes, notamment par Alvaro Morata en première période ou Danilo en fin de match.

Cristiano Ronaldo s’est pour sa part vu refuser un but pour hors-jeu et Chiesa – et toute la Juventus avec lui – a réclamé en vain un penalty juste après le but de Benevento.

L’équipe de Filippo Inzaghi, elle, n’a pas manqué l’occasion quand elle s’est présentée: une passe plein axe du milieu brésilien Arthur destinée à Danilo mais que Gaich a interceptée pour ouvrir le score.

Ce véritable exploit à Turin, après le nul à l’aller (1-1), permet à Benevento (16e) de reprendre un peu de large par rapport à la zone de relégation, avec sept points d’avance sur Cagliari, 18e et premier relégable.

La Lazio se reprend bien

La Lazio Rome de son côté est repartie de l’avant après son élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich en s’imposant sur le terrain de l’Udinese (1-0). Un but d’Adam Marusic (37e) permet aux Laziali de rester dans la course à la Ligue des champions, toujours très ouverte, en revenant à six points de la Juve (3e) et l’Atalanta (4e).