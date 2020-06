Reprise en Angleterre

Le titre tend les bras à Liverpool

Les Reds pourraient être sacrés champion cette semaine déjà. Derrière, la lutte pour les places européennes s’annonce palpitante.

S'il s'assure le titre lors de ses trois premiers matches, Liverpool deviendra d'ailleurs le champion anglais le plus précoce de l'histoire. Éliminés en Champions League et en Coupe d'Angleterre, privés de célébrations collectives par le huis clos généralisé et les interdictions de rassemblements près du stade, il ne resterait au Reds qu'une chasse aux records pour épicer la fin de saison.

Avec 27 victoires en 29 matches, dont 15 à domicile et 12 à l'extérieur, les Reds peuvent marquer l'histoire dans ces trois catégories dont les références sont actuellement de 32, 18 et 16.

Tout est ouvert pour la Champions League

Cela renforcerait considérablement les chances de Leicester, 3e avec 53 points et des Blues. Mais, derrière, la foire d'empoigne serait épique puisque 6 unités séparent Manchester United (5e, 45 pts) de Crystal Palace (11e, 39 pts), avec Wolverhampton, Sheffield United, Tottenham, Arsenal et Burnley intercalés.

Ayant récupéré des blessés et non des moindres - Son Heung-min et Harry Kane, d'un côté, Marcus Rashford et Paul Pogba de l'autre - pendant la trêve, Tottenham et Manchester United, qui s'affrontent pour la reprise vendredi soir, semblent les mieux armés sur le papier.