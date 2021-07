JO 2020 : Le ton et le thermomètre montent sur les courts de Tokyo

Face aux fortes chaleurs et à l’humidité dans lesquelles ont débuté le tournoi de tennis olympique, plusieurs joueurs dont Novak Djokovic se plaignent et réclament du changement.

«Les conditions sont vraiment difficiles. Aujourd'hui (samedi) était vraiment le jour le plus chaud (depuis notre arrivée). Et avec l'humidité qui s'ajoute, c'est vraiment brutal. D'autant que les courts en dur absorbent tout ça, et que la chaleur reste enfermée», a déclaré Novak Dkjokovic, après sa victoire face au Bolivien Hugo Dellien (ATP 139).

On «n'a jamais joué dans des conditions aussi extrêmes», a aussi dénoncé l'Espagnole Paula Badosa. «En Australie ou à l'US Open, il fait aussi très chaud, mais ici ce qui te «tue» le plus, c'est l'humidité qui t'épuise», a ajouté la joueuse de 23 ans.

Décaler les matches

Avec cette chaleur humide, «on récupère moins vite, les jambes bougent moins vite. Un échange et on a le cœur qui monte très haut tout de suite. Dès qu'il y a un échange de cinq, six frappes, on a l'impression d'avoir joué trente minutes, la tête qui tourne…», a expliqué le Français Gilles Simon après sa défaite face au Biélorusse Egor Gerasimov.