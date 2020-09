États-Unis : Le ton monte entre Trump et Biden

La course à la Maison-Blanche entre dans sa dernière ligne droite. Les candidats et leurs colistiers occupent le terrain médiatique, notamment dans les États-clés.

En ce jour de Fête du travail, ouvrant traditionnellement la dernière phase, intense, des présidentielles, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, sa colistière Kamala Harris et le bras droit de Donald Trump, Mike Pence, se sont rendus dans deux États appelés à jouer un rôle clé le 3 novembre: le Wisconsin et la Pennsylvanie.

Manifestations pro-Trump

Frappés par la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 185’000 morts et mis l’économie à genoux, les États-Unis sont aussi secoués par un mouvement historique de protestation contre le racisme et les violences policières, qui dégénère parfois en émeutes. Et par des manifestations pro-Trump, comme celle organisée lundi à Portland, dans l’Oregon, où plus de 300 véhicules ont défilé. Un cocktail potentiellement explosif, comme lors de récents rassemblements endeuillés par des tirs, à Portland et Kenosha dans le Wisconsin.