Etats-Unis

Le ton monte entre Twitter et Donald Trump

Un tweet du président américain a été masqué par des modérateurs du réseau social pour signaler une «apologie de la violence». Donald Trump a été ulcéré par l’attitude de Twitter à son égard.

«Ces VOYOUS déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne laisserai pas faire cela. Viens juste de parler au gouverneur Tim Walz et lui ai dit que l’armée est à ses côtés tout du long. Au moindre problème, quand les pillages démarrent, les tirs commencent. Merci!» a tweeté jeudi soir Donald Trump.

Le président, suivi par plus de 80 millions de personnes sur Twitter, a publié ce message, pouvant être interprété comme une incitation aux forces de l’ordre à faire usage de leurs armes. Il réagissait après l’incendie d’un commissariat de Minneapolis lors d’une troisième nuit d’affrontements après la mort d’un homme noir, George Floyd, lors d’une interpellation musclée par des policiers blancs.

Immunité en jeu

Les deux messages signalés mardi affirmaient que le vote par correspondance était forcément «frauduleux» car sujet aux manipulations, une question extrêmement sensible en pleine année électorale. En signant le décret, M. Trump a de nouveau dénoncé le «monopole» des groupes technologiques qu’il accuse de longue date d’avoir un biais idéologique et politique.

«Ils ont le pouvoir non contrôlé de censurer, éditer, dissimuler ou modifier toute forme de communication entre des individus et de larges audiences publiques», a-t-il assuré. Très actif sur Twitter, M. Trump a décidé de s’attaquer, au nom de la liberté d’expression – et à titre de représailles, selon ses détracteurs – à la célèbre Section 230 du «Communications Decency Act».