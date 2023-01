Réforme des retraites : Le ton se durcit à l’Assemblée française, avant la rue mardi

Alors que, ce mardi, la France va faire face à une journée de grève, notamment dans l’enseignement et les transports, le gouvernement tient au projet de réforme des retraites. Mais l’opposition grogne.

La tension est montée d’un cran, lundi, entre le gouvernement français et l’opposition sur la réforme des retraites, débattue à l’Assemblée nationale et jugée «indispensable» par Emmanuel Macron, à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation dans les rues.

En déplacement à La Haye, le président a défendu sa réforme, «indispensable quand on se compare en Europe» et afin de «sauver notre système» par répartition. De son côté, la première ministre, Élisabeth Borne, a exhorté sa majorité à «porter» la réforme, «à la fois en défendant notre projet et en ne laissant pas se propager des contre-vérités», selon des participants au bureau exécutif du parti présidentiel Renaissance.